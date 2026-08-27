Scopriamo cosa succederà venerdì 28 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 28 agosto, Maria rivela a Samuel e Pia di essere incinta.
Enora per aiutare lo zio ha tentato di vendere il progetto del motore. Nel frattempo, Petra riprende il controllo della servitù.
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