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La promessa

ANTICIPAZIONI27 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 28 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 28 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 28 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 28 agosto

Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 28 agosto, Maria rivela a Samuel e Pia di essere incinta.

Enora per aiutare lo zio ha tentato di vendere il progetto del motore. Nel frattempo, Petra riprende il controllo della servitù.

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