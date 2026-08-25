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La promessa

ANTICIPAZIONI25 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 26 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 26 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 26 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 agosto

Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La promessa
Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La promessa

Nella puntata di mercoledì 26 agosto, Petra riprende il controllo della servitù, mentre Angela e Beltrán continuano a scontrarsi.

Esausta, la giovane trova conforto confidandosi con Curro.

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