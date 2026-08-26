Scopriamo cosa succederà giovedì 27 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 27 agosto, Angela riesce a migliorare il suo rapporto con Beltrán.
Leocadia insiste perché i due si sposino. Nel frattempo, crescono i sospetti sulla lettera di Catalina e Maria riceve il sostegno di Samuel.
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