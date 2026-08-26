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La promessa

ANTICIPAZIONI26 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 27 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 27 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 27 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 agosto

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 27 agosto, Angela riesce a migliorare il suo rapporto con Beltrán.

Leocadia insiste perché i due si sposino. Nel frattempo, crescono i sospetti sulla lettera di Catalina e Maria riceve il sostegno di Samuel.

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