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La promessa

ANTICIPAZIONI28 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 29 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 29 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 29 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 agosto

Xavi Lock (Curro) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 29 agosto, Angela e Beltrán continuano a scontrarsi.

La ragazza è stremata, questa situazione la angoscia e trova conforto confidandosi con Curro.

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