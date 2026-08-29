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La promessa

ANTICIPAZIONI29 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 30 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 30 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 30 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 agosto

Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa
Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 30 agosto, Beltrán accetta la proposta di Angela, ma la ragazza pone una condizione che riguarda Curro.

Petra rivela a Samuel la minaccia di licenziamento di Cristóbal, mentre Maria valuta una scelta difficile sulla gravidanza.

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