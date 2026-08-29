Scopriamo cosa succederà domenica 30 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 30 agosto, Beltrán accetta la proposta di Angela, ma la ragazza pone una condizione che riguarda Curro.
Petra rivela a Samuel la minaccia di licenziamento di Cristóbal, mentre Maria valuta una scelta difficile sulla gravidanza.
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