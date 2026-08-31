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La promessa

ANTICIPAZIONI31 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'1 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 1 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 1 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 settembre

Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 1 settembre, Angela cerca di ottenere il permesso per trascorrere due giorni con Curro prima del matrimonio con Beltrán.

Nel frattempo, Maria riflette sul futuro della gravidanza.

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