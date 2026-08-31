Scopriamo cosa succederà martedì 1 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 1 settembre, Angela cerca di ottenere il permesso per trascorrere due giorni con Curro prima del matrimonio con Beltrán.
Nel frattempo, Maria riflette sul futuro della gravidanza.
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