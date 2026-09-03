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La promessa

ANTICIPAZIONI03 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 4 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 4 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 4 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 4 settembre

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 4 settembre, Leocadia decide di licenziare Petra e Cristóbal comunica la notizia.

Angela e Curro tornano dal loro viaggio d'addio e nel frattempo Maria affronta da sola il dilemma della gravidanza.

Manuel dubita di Don Luis e Jacobo sospetta sempre più delle lettere di Catalina.

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