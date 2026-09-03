Scopriamo cosa succederà venerdì 4 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 4 settembre, Leocadia decide di licenziare Petra e Cristóbal comunica la notizia.
Angela e Curro tornano dal loro viaggio d'addio e nel frattempo Maria affronta da sola il dilemma della gravidanza.
Manuel dubita di Don Luis e Jacobo sospetta sempre più delle lettere di Catalina.
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