Scopriamo cosa succederà giovedì 3 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 3 settembre, Manuel sceglie Don Ambrosio per costruire il motore.
Adriano riceve un'altra lettera di Catalina, mentre Curro e Angela riescono ad ottenere il viaggio d'addio prima delle nozze con Beltrán.
Infine, Petra tiene nascosto il suo peggioramento.
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