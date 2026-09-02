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La promessa

ANTICIPAZIONI02 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 3 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 3 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 3 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 3 settembre

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 3 settembre, Manuel sceglie Don Ambrosio per costruire il motore.

Adriano riceve un'altra lettera di Catalina, mentre Curro e Angela riescono ad ottenere il viaggio d'addio prima delle nozze con Beltrán.

Infine, Petra tiene nascosto il suo peggioramento.

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