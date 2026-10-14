Garlasco, l'ex avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati: "Io non ho mai chiesto neanche un soldo"

A Verità Nascoste, condotto da Milo Infante in prima serata su Retequattro, va in onda l'intervista a Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio che lo ha seguito nel caso Garlasco. Tra i temi affrontati anche l'ipotesi di un presunto accordo corruttivo con l’allora Polizia giudiziaria di Pavia.

Secondo la Procura di Pavia potrebbe esserci stato un accordo corruttivo con l’allora Polizia giudiziaria di Pavia. Si parla di rapporti opachi.

"I casi sono due: o loro non si sono fidati di me, del mio parere, e hanno detto: “Questo avvocato è scemo, quindi noi seguiamo le nostre strade”, oppure è tutta una montatura. Non c’è niente che sta in piedi, non si sa da dove inizia e dove finisce. Io non ho mai chiesto neanche un soldo. Loro mi telefonavano: “Guarda che Sempio ha portato un acconto. Se vieni, prendi la tua parte”. All’inizio mi sembra che avessero detto che non avevano preso niente perché si erano accontentati della disposizione, però poi a Brescia non so cosa hanno dichiarato".



Di aver preso 15.000 euro ciascuno.

"Si vede che si sono ricordati chi era il loro maestro e hanno fatto altrettanto".



Quindi hanno corretto il tiro dopo?

"Sembrerebbe di sì. Si vede che ci hanno ripensato e hanno detto: “Qui è meglio che seguiamo le orme di Lovati, anche se beve un po’ troppo”, come dice Soldani".



Chi è Federico Soldani?

"Era il mio praticante. È stato un mio praticante, come Taccia e Tizzoni. Tutti e tre".



E Simone Grassi?

"Mi sembra di ricordare che fosse abogado".



Cioè aveva preparato l’abilitazione in Spagna, non in Italia?

"Aveva preso l’abilitazione in Spagna e stava svolgendo l’avvocatura con l’ausilio di Soldani".



Non sono tanti 15.000 euro per un avvocato alle prime armi?

"Lo ringrazio perché siccome non sono capace di fare il fascicolo, quando ha dovuto impaginare il fascicolo ha fatto un bel lavoro. Cosa che io non sarei stato capace di fare".

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