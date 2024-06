Zoe Cristofoli a Theo Hernandez: "Sei un grandissimo papà"

L'influencer ha fatto un dolce in bocca al lupo al compagno in occasione dell'esordio della Francia agli Europei

In occasione della prima partita della Francia ad Euro 2024 - vinta dai francesi grazie a un autogol dell'Austria - Zoe Cristofoli ha condiviso sul suo account Instagram un dolce messaggio dedicato al compagno Theo Hernandez, difensore della nazionale francese e del Milan.

"In bocca al lupo Papà" - scrive l'influencer taggando il calciatore - "Un giorno avrai tantissime storie da raccontare a tuo figlio e lui insieme a te... la gioia pura nei vostri occhi quando state insieme in un campo da calcio, le partite, i viaggi fatti per starti accanto le vittorie e le sconfitte, tutto. Oltre ad essere una persona di cuore sei un gran professionista nel tuo lavoro ma soprattutto sei un grandissimo papà che è capace di esserci davvero per suo figlio. Quante cose belle avete insieme voi 2. Sempre orgogliosi di te! Ora vai e prenditi TUTTO! Mami e Tj sempre con te"

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, i due anni del figlio Theo Junior

Lo scorso aprile il primogenito della coppia, Theo Junior, ha compiuto due anni. La modella e influencer ha festeggiato il compleanno del figlio condividendo via social una lunga dedica. "Due anni fa nascevi tu (una pancia non indifferente) - ha scritto Zoe -. Oggi illumini la vita con il tuo sorriso che viene dall’anima. Chi ti conosce non può più fare a meno di te, entri dritto al cuore come un fulmine. Sei libero, sano, buono, dolce, bello come il sole cosa si può volere di più. Niente amore mio… Sarà che la vita non ti prepara a tutte le emozioni che arrivano dopo la nascita di un figlio, a volte ti mette a dura prova nelle relazioni nella quotidianità e ti fa mettere in dubbio qualsiasi cosa di te stesso". Il post è stato commentato anche da papà Theo Hernandez con queste parole rivolte alla compagna e al piccolo: "Siete la mia vita".

Zoe e Theo avevano annunciato l'arrivo del loro primo figlio a ottobre 2021 con queste parole: "Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore: non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita".