Zoe Cristofoli festeggia i due anni del figlio Theo Jr: "Illumini la mia vita"

Zoe Cristofoli festeggia con un post su Instagram i due anni del figlio Theo Junior, avuto con il compagno Theo Hernandez il 7 aprile 2022. La modella e influencer ha condiviso sul proprio profilo una lunga dedica per il primogenito: "Due anni fa nascevi tu (una pancia non indifferente) - scrive Zoe -. Oggi illumini la vita con il tuo sorriso che viene dall’anima. Chi ti conosce non può più fare a meno di te, entri dritto al cuore come un fulmine. Sei libero, sano, buono, dolce, bello come il sole cosa si può volere di più. Niente amore mio… Sarà che la vita non ti prepara a tutte le emozioni che arrivano dopo la nascita di un figlio, a volte ti mette a dura prova nelle relazioni nella quotidianità e ti fa mettere in dubbio qualsiasi cosa di te stesso".

Poi nel suo post, Cristofoli aggiunge: "A volte bisogna superare cose più difficili e profonde ma su una cosa sono certa che anche se non sarò perfetta in tante cose qui la tua mamma ci mette tutto il suo cuore e anche di più per renderti felice. Senza di te oggi non sarei migliore. Grazie per essere qui e rendermi orgogliosa di essere la tua Mamma e farmi emozionare sempre".

Il post è stato subito commentato da papà Theo Hernandez che, in occasione della gara Milan-Lecce giocatasi proprio nel giorno del compleanno del figlio, è sceso in campo accompagnato dal piccolo Theo Junior. "Siete la mia vita", ha scritto il calciatore sotto il carosello di foto pubblicato dalla compagna.

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, la nascita del figlio

Il calciatore del Milan Theo Hernandez aveva annunciato la nascita del primogenito condividendo una foto del piccolo su Instagram, a corredo della quale aveva scritto: "Ti amo figlio mio".

Theo e Zoe, l'attesa del figlio

Zoe Cristofoli aveva raccontato di essere in dolce attesa con un post pubblicato su Instagram il 27 ottobre 2022. "Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia", aveva scritto a corredo di una galleria di immagini insieme a Theo Hernandez. "Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore; non vediamo l'ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita", aveva aggiunto l'influencer.