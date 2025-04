Instagram_@zoe_cristofoli

Zoe Cristofoli si sfoga sui social e in una storia pubblicata su Instagram condivide con i follower i cambiamenti del suo corpo dopo la nascita della seconda figlia Cloe Marie. "La cosa che mi sta sinceramente stressando più dei bambini sono i miei capelli", esordisce la compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez, spiegando di aver iniziato a perdere intere ciocche dopo il parto. Quindi, l'influencer prosegue: "Sembravano belli, invece poi di colpo, boom. Tutta una cosa ormonale. Ma davvero quando ricevo i messaggi "Hai 3 peli in testa" ci rimango male. Non tanto per me, state sempre a giudicare invece di mettervi nei panni delle persone". Zoe Cristofoli ha infine precisato: "I capelli sono una cosa importante per noi donne, per sentirci sicure ecc... Io penso solo a quelle persone che, poverine, perdono i capelli per motivi molto più seri o patologie. Invece qua c'è sempre cattiveria".

Zoe Cristofoli e il calciatore del Milan Theo Hernandez sono diventati genitori per la seconda volta il 7 aprile 2025. Ad annunciarlo era stata la stessa coppia, condividendo sui social un tenero scatto di famiglia in cui è presente anche il primogenito Theo Junior, nato il 7 aprile 2022.