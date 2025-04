Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sono diventati genitori bis

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli e il calciatore del Milan Theo Hernandez sono diventati genitori per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la coppia, che in un post pubblicato sui social ha condiviso dolci immagini di famiglia. La nuova arrivata, una femminuccia, va ad aggiungersi a Theo Junior, nato il 7 aprile 2022.

A novembre 2024 l'influencer aveva condiviso sui social il video del gender reveal organizzato a sorpresa, un video con il quale annunciava l'arrivo di una bambina. "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere - si leggeva a corredo del filmato -. Semplice come una cena a casa con chi ami. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, io per prima! Qualcuno ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario, infatti si vede che quasi svengo. E ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minute. Ti aspetto vita mia".