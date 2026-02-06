Zoe Cristofoli, verso i primi passi della figlia Cloe Marie

Zoe Cristofoli condivide sui social un momento di quotidiana dolcezza insieme alla figlia Cloe Marie.
Nel video pubblicato su Instagram, l’influencer appare mentre aiuta la bambina a muovere i suoi primi passi, sostenendola con delicatezza e incoraggiandola piano piano. Tra un tentativo e l’altro, Zoe non rinuncia a riempire la piccola di baci, gesti spontanei e pieni d’amore che rendono la scena ancora più tenera.
Un frammento intimo, accompagnato da un semplice cuore nella didascalia del post che racconta senza bisogno di parole il legame profondo tra madre e figlia.
A rendere il momento ancora più speciale è il commento del papà, il calciatore Theo Hernandez, che non manca di manifestare il suo amore per la figlia.
Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono genitori di Theo Junior, nato il 7 aprile 2022, e di Cloe Marie, venuta al mondo il 7 aprile 2025. A novembre 2024 l'influencer aveva condiviso sui social il video del gender reveal organizzato a sorpresa, un video con il quale annunciava l'arrivo di una bambina. "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere", si leggeva a corredo del filmato.