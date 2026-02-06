Zoe Cristofoli, verso i primi passi della figlia Cloe Marie

Nel video pubblicato su Instagram, l’influencer appare mentre aiuta la bambina a muovere i suoi primi passi , sostenendola con delicatezza e incoraggiandola piano piano. Tra un tentativo e l’altro, Zoe non rinuncia a riempire la piccola di baci, gesti spontanei e pieni d’amore che rendono la scena ancora più tenera.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, lo scatto di famiglia (Instagram_@zoe_cristofoli)

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono genitori di Theo Junior, nato il 7 aprile 2022, e di Cloe Marie, venuta al mondo il 7 aprile 2025. A novembre 2024 l'influencer aveva condiviso sui social il video del gender reveal organizzato a sorpresa, un video con il quale annunciava l'arrivo di una bambina. "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere", si leggeva a corredo del filmato.