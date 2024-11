Andrea Zenga, il rapporto ritrovato con papà Walter: "Oggi ho la maturità per capirlo"

Walter e Andrea Zenga parlano a Verissimo del loro rapporto ritrovato dopo il Grande Fratello Vip, a cui Andrea ha partecipato tra il 2020 e il 2021.

Dei loro anni di lontananza, Walter Zenga dice: "Non ho mai vissuto i miei figli interamente perché ero sempre in giro per lavoro. Non vuole essere una scusante, ma da adulto ti penti un po' del tempo che non hai trascorso con loro".

Oggi però Walter e Andrea Zenga stanno ricostruendo il loro rapporto padre e figlio. "Abbiamo iniziato a conoscerci in modo un po' più approfondito dopo il Gf. Oggi ho una maturità diversa. Crescendo capisci determinati percorsi di vita e che devi prenderti quello che c'è di buono da un genitore anche nel caso non sia il cento per cento che ti dà l'altro genitore", afferma Andrea Zenga, che al Grande Fratello Vip ha incontrato anche Rosalinda Cannavò, con cui ha avuto la figlia Camilla: "Posso dire che Il Grande Fratello mi ha sconvolto la vita".