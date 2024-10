Virginia Mihajlović: "Quando è nato mio figlio ho sentito la felicità che non provavo più dopo la morte di papà"

Virginia Mihajlović condivide a Verissimo le emozioni di essere diventata mamma bis di Leone Sinisa, nato lo scorso settembre.

"Sta andando bene, avevo un po' di timore perché molti mi hanno detto che da uno a due figli è un grande cambiamento, ma la nostra vita non è cambiata in peggio. Leone Sinisa è un bimbo buono, dorme di notte. Avendo una prima figlia abbastanza vivace e impegnativa, un neonato è una passeggiata", afferma Virginia Mihajlović, che è diventata mamma per la prima volta di Violante nel 2021.

Il nome del secondogenito di Virginia Mihajlović è un omaggio a papà Sinisa, scomparso nel 2022. "Quando è nato mio figlio è stata la prima volta che ho sentito la felicità, vera e intensa, che non provavo più da quando è scomparso papà".

Alla nascita del figlio, il pensiero di Virginia non poteva che andare al suo amato papà: "È brutto non poter condividere con il proprio papà una gioia così immensa, ma lo sento sempre vicino, per me è come se non fosse mai andato via".