Virginia Mihajlović e la foto della figlia: "Principessa mia"

Virginia Mihajlović pubblica sulle sue storie Instagram alcuni scatti della prima figlia Violante, nata nel 2022 dall'unione con Alessandro Vogliacco. La coppia ha anche un altro figlio, Leone Sinisa, venuto alla luce nel settembre 2024.

"Principessa mia", scrive Virginia con un cuoricino e una stellina nel condividere le foto della sua primogenita.

Virginia Mihajlović e l'emozione di essere diventata mamma per la seconda volta

Ospite a Verissimo, Virginia Mihajlović aveva condiviso la gioia della nascita del secondo figlio: "Leone Sinisa è un bimbo buono, dorme di notte. Avendo una prima figlia abbastanza vivace e impegnativa, un neonato è una passeggiata".

Virginia aveva ricordato anche il padre Sinisa Mihajlović, giocatore e allenatore amatissimo dal pubblico italiano, scomparso nel 2022: "È brutto non poter condividere con il proprio papà una gioia così immensa, ma lo sento sempre vicino, per me è come se non fosse mai andato via".

Virginia Mihajlović e l'amore per il marito Alessandro Vogliacco

Sempre a Verissimo, Virginia Mihajlović aveva parlato della sua famiglia e di come suo marito Alessandro fosse diventato un padre esemplare: "Alessandro è un papà dolcissimo. All'inizio era molto impacciato, perché era un papà giovane, adesso è un padre bravissimo".