I Vip che si sono sposati nel 2023

Il 2023 sta per concludersi, ma sono state molte le coppie di Vip che hanno deciso di convolare a nozze e giurarsi amore eterno nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nel video qui sopra, scopriamo quali coppie di personaggi famosi hanno deciso di pronunciare il fatidico "sì" nel 2023.

Nel mese di giugno, Virginia Mihajlovic e il calciatore Alessandro Vogliacco si sono giurati amore eterno nella cattedrale di Monopoli. Nello studio di Verissimo, Virginia ha voluto ricordare suo papà Sinisa: "Per me non è stato facile scegliere di sposarmi dopo la perdita di papà, anche se amo Alessandro. Papà era dispiaciuto quando abbiamo dovuto rimandare il matrimonio. Mi sono sposata perché lui avrebbe voluto così".

​Alla Reggia di Venaria Reale, a pochi chilometri da Torino, Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati nel mese di settembre. L'attivista e il campione di equitazione hanno raccontato a Verissimo le loro emozioni nel giorno del matrimonio.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati lo scorso 17 giugno a Noto. I due si erano conosciuti nel 2015 e l'ex modella aveva dichiarato a Verissimo: "Vogliamo divertirci, perché alla nostra età è qualcosa di più simbolico. Voglio una festa che mi lasci tanti bei ricordi". Matrimonio in gran segreto per Annalisa e Francesco Muglia. La cantante e il manager si sono sposati ad Assisi il 29 giugno per poi festeggiare in Liguria, a Tellaro, il primo luglio.