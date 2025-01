Viktorija Mihajlović, la foto ricordo di famiglia con papà Siniša

Viktorija Mihajlović, la primogenita dell'indimenticato Siniša Mihajlović, condivide sui social un tenero ricordo legato alla sua famiglia. Sulle sue storie di Instagram pubblica un collage fatto di due foto che la ritraggono quando era bambina, insieme a papà Siniša, a mamma Arianna, alla sorella Virginia e al fratello Miroslav. "Fango" di Lorenzo Jovanotti la canzone scelta da Viktorija per accompagnare questi dolci scatti.

Viktorija Mihajlović aveva dedicato delle dolci parole alla madre Arianna, ospite a Verissimo. "Leggo tantissime volte delle parole bellissime su papà - ha detto Viktorija nel videomessaggio indirizzato alla mamma - In molti lo chiamano eroe, credo davvero lui lo sia stato, credo che lo sia tutt'ora, ma in tanti non sanno che in questa storia il vero eroe sei proprio tu".

Siniša Mihajlović è scomparso nel 2022 a causa di una leucemia diagnosticata per la prima volta nel 2019. Dopo un primo trapianto di midollo osseo sembrava in via di guarigione, ma nel 2022 la malattia è tornata in forma aggressiva.

Come aveva raccontato Arianna Mihajlović a Verissimo, negli ultimi momenti della vita di Siniša tutta la famiglia gli è stata accanto. "Gli ho preso la mano e gli ho detto: Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai. Subito dopo ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto", aveva ricordato commossa.