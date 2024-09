Victoria Beckham, weekend con la famiglia a Las Vegas: "Vi amo"

"Weekend incredibile a Las Vegas per festeggiare Romeo Beckham... ti amiamo tanto tanto tanto!!!". Victoria Beckham condivide sui social alcune foto delle giornate trascorse a Las Vegas insieme alla propria famiglia in occasione del compleanno del figlio Romeo James, che il primo settembre ha compiuto 22 anni.

Presenti mamma Victoria e papà David Beckham, con i fratelli Cruz David, 19, e Harper Seven, 13. Assente invece il primogenito della coppia, Brooklyn, 25 anni: "Ci manchi", scrive nella didascalia delle foto.

Nella prima immagine, la famiglia Beckham appare in piedi davanti alla Fontana Bellagio a Las Vegas. Per il compleanno, Romeo è stato festeggiato in un ristorante di sushi, dove tutti sono riuniti attorno a un tavolo per scattare alcune foto. In uno scatto, Romeo Beckham è davanti a due enormi palloncini a forma di bottiglie di champagne. Accanto a lui c’è un palloncino a forma di torta di compleanno.

Il secondogenito di David Beckham è uno sportivo e ha seguito le orme del padre diventando un calciatore, ma, recentemente, ha deciso di dedicarsi al mondo della moda.

David e Victoria Beckham: il colpo di fulmine, i figli e i 25 anni di matrimonio

David e Victoria Beckham si sono conosciuti nel 1997 a una partita di calcio di beneficenza e tra loro è scattato il colpo di fulmine. Nel 1999 è nato il loro primogenito Brooklyn. Si sono sposati a luglio dello stesso anno nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. Lo scorso 4 luglio hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. Nel 2002 è arrivato Romeo James, nel 2005 è nato il terzo figlio maschio Cruz David e nel 2011 è venuta alla luce la loro unica figlia femmina Harper Seven.

In 25 anni di matrimonio, non sono mancati momenti difficili, come quando sono diventate insistenti le voci di tradimenti da parte di David. I Beckham hanno sempre smentito i gossip. Solo di recente, Victoria ha ammesso di essere stata infastidita da quei rumor: "È stato il periodo più infelice della mia vita e quello più difficile per la nostra relazione".