Veronica Satti, l'intervista in 100 secondi

Dai problemi di salute mentale al rapporto con il padre Bobby Solo: Veronica Satti si è raccontata a Verissimo.

"Ho iniziato a soffrire di disturbi alimentari all'età di 14 anni e dal liceo fino a due anni fa ho sofferto di autolesionismo", ha spiegato Veronica Satti, nata nel 1990 dalla relazione di Bobby Solo con Mimma Foti. Circa due anni fa Veronica è stata ricoverata in una clinica di riabilitazione psichiatrica: "Mi ero tagliata ovunque. Ho chiamato papà e lui mi ha mandato un messaggio. Non mi ha mai chiamata".

Oggi Veronica Satti sta affrontando un percorso di cure per il disturbo borderline della personalità. Ripensando agli anni di sofferenze, Veronica Satti rivela anche il momento più difficile: "Una volta mi sono tagliata, rasata i capelli e ho provato a togliermi la vita buttandomi di sotto".