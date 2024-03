Veronica Peparini, gli auguri alla figlia Olivia: "Sarai sempre la piccola di mamma"

Veronica Peparini, che a marzo ha accolto le gemelline Ginevra e Penelope con Andreas Muller, ha dedicato su Instagram un dolce messaggio di auguri alla secondogenita Olivia, avuta da una precedente relazione, in occasione del suo 12esimo compleanno.

"Auguri pesciolina mia, che tu possa diventare giorno per giorno una donna forte, coraggiosa e indipendente più di quanto già sei! E se anche stai crescendo, per me sei e sarai sempre la piccola di mamma. Ti amo immensamente", ha scritto la coreografa, aggiungendo dei cuori a corredo di uno scatto con la figlia avuta con l'ex marito Fabrizio Prolli, con il quale ha avuto anche il primogenito Daniel, 16 anni.

La piccola Olivia sui social ha ricevuto sui anche gli auguri da Andreas Muller, con il quale ha un ottimo rapporto: "Auguri Olli", ha scritto il ballerino nelle sue storie su Instagram.

Veronica Peparini e la lettera della figlia Olivia a Verissimo

La piccola Olivia lo scorso anno a Verissimo aveva inviato una dolce lettera alla mamma Veronica Peparini, ospite in studio di Silvia Toffanin:

"Cara mamma, eccoci qui io e Dany pronti a farti emozionare. Daniele è timido, come ben sai, qundi parlerò io, che sono una chiacchierona come te. Tu ci dici sempre che noi siamo la parte più bella di te, ma oggi vorremmo farti capire che anche tu per noi sei la nostra parte migliore. Sin da quando eravamo piccoli ci hai sempre insegnato a credere nei nostri sogni e a impegnarci con tutte le nostre forze per realizzarli. Ogni volta in cui ti vediamo ballare ci emozioniamo, e ci sentiamo tanto fieri di averti come mamma. Sei tutto per me. Devi essere orgogliosa dei nostri successi, come quando mi hai visto ballare ad Amici con Giulia Stabile", erano state le parole di Olivia.

"Mi piace quando stiamo insieme, quando mi fai i massaggi e ti addormenti con me e quando arrivo a casa e trovo i tuoi regalini. Però non mi piace quando litighiamo, perché io ti voglio tantissimo bene, anzi, ti amo. Voglio bene anche a te Andreas, e lo sai. Mi piace quando ridiamo e scherziamo insieme", aveva aggiunto Olivia a Verissimo,

Veronica Peparini, ospite a Verissimo nel 2021, aveva rivisto il video ad Amici della figlia Olivia, che si era esibita in una sua coreografia: "Era la prima volta che Olivia si esibiva ad Amici, e per me è stato un regalo enorme. Vedere Olivia ballare, vedere tutti emozionati ed emozionarmi anche io, è stato un regalo che non era scontato. A lei piace ballare ma nella vita farà quello che vorrà; lascio i miei figli molto liberi", aveva raccontato la coreografa.

Veronica Peparini e l'amore per i suoi figli

Di recente Veronica Peparini aveva condiviso sui social le emozioni dopo la nascita delle sue gemelline: "Sono mamma di quattro figli e per me è una gioia immensa, ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie. Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte. Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie vita".