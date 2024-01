Veronica Peparini e l'attesa con Andreas Muller: "Sono felice perché tu sei il papà"

Andreas Muller, in attesa di due gemelline con Veronica Peparini, condivide sui social un video della compagna con il pancione.

"Sto soffrendo un po' per alcuni dolorini, ma la gravidanza è una cosa bellissima. Certo che se non avessi questo dolore la vivrei ancora meglio!", dice nel filmato la coreografa.

"Sono molto felice perché tu sei il papà", aggiunge Veronica Peparini rivolgendosi al compagno, che ha poi condiviso nelle sue storie la nuova ecografia delle nasciture: "Vero è andata a fare la visita e mi ha mandato questo faccino. È stata la prima volta che non sono potuto andare", ha raccontato il ballerino, che di recente aveva accompagnato Veronica Peparini alla visita per effettuare l’ecografia delle loro gemelline.

Andreas Muller e Veronica Peparini parlano a Verissimo dell’attesa delle gemelle

Andreas Muller e Veronica Peparini avevano annunciato di essere in attesa di due gemelle a Verissimo. In seguito la coppia aveva fatto sapere che Veronica aveva avuto un problema in gravidanza.

La coreografa e il ballerino erano tornati a Verissimo per spiegare che il problema è legato al tipo di gravidanza di Veronica: gemellare monocoriale biamniotica: "Le gravidanze come la mia sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva raccontato Veronica Peparini, che a febbraio compirà 53 anni.

"Siamo andati a fare la visita e le dottoresse si sono accorte del principio di questo tipo di malattia. La mia fortuna è stata questa, perché spesso invece molte donne si accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta. La dottoressa mi ha detto che non dipende da fattori come il lavoro, lo sforzo, può succedere a chiunque".

"Ci siamo spaventati, ma abbiamo cercato di rimanere positivi. Avevo l'ansia di perdere una delle due bambine. Aspettarne due e poi averne solo una sarebbe stato un grandissimo dispiacere perché è vita", aveva aggiunto la coreografa, che è già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, 12 a marzo, avuti da una precedente relazione.

La coppia aveva annunciato anche che il problema era in via di risoluzione e che la gravidanza stava procedendo per il meglio: "La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi".