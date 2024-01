Andreas Muller e Veronica Peparini, la nuova ecografia delle gemelline

La coppia, in attesa di due gemelle, ha condiviso sui social un video della nuova ecografia

Andreas Muller e Veronica Peparini, in attesa di due gemelline, hanno condiviso sui social alcune immagini della nuova ecografia delle nasciture.

“Dobbiamo ripartire, ma ci facciamo la nostra solita visita, così andiamo a vedere come stanno i due maschietti”, ha scritto con ironia nelle sue storie su Instagram il ballerino e coreografo, che durante la visita alla quale si è sottoposta la compagna ha poi continuato a scherzare sui lineamenti delle figlie.

“No, sono maschi, adesso tanto lo vediamo…”, dice nel video Andreas a Veronica, che racconta alla dottoressa: “Dice che hanno i lineamenti da maschio…”. “Guarda le mani come sono definite”, glissa la dottoressa.

“Adesso non si vogliono far vedere perché hanno capito che hai detto che sono brutte”, continua Veronica rivolgendosi ad Andreas, che con ironia aggiunge: “Guarda, si vede anche il nasone”. “Dimmi tu se quello è un nasone!”, gli fa eco la compagna.

Andreas Muller e Veronica Peparini parlano a Verissimo dell’attesa delle gemelle

Veronica Peparini e Andreas Muller avevano annunciato di essere in attesa di due gemelle a Verissimo. Successivamente la coppia aveva fatto sapere che Veronica aveva avuto un problema in gravidanza.

La coreografa e il ballerino erano tornati a Verissimo per spiegare che il problema è legato al tipo di gravidanza di Veronica: gemellare monocoriale biamniotica.

"Le gravidanze come la mia sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva spiegato la coreografa, che a febbraio compirà 53 anni.

La coppia aveva annunciato anche che il problema era in via di risoluzione e che la gravidanza stava procedendo per il meglio: "La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi".