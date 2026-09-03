Se dovessimo descrivere con dei colori il primo red carpet dell'83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia sarebbero probabilmente il nero e il rosa. Quest'ultimo come l'abito di Bianca Balti, tra le protagoniste della prima serata del Festival. La supermodella, 42 anni, ha scelto un look angelico con tanto di ali. E ha sfilato insieme al compagno Alessandro Cutrera. Come lei, ha scelto il rosa anche l'attrice premio Oscar Laura Dern.



Molti altri protagonisti del primo red carpet sono andati invece sul classico, puntando sul nero. George e Amal Clooney hanno scelto un look total black, spezzato solo dalla camicia bianca dell'attore. George Clooney è stato inoltre protagonista di un divertente siparietto in cui ha indossato per qualche istante i panni di un fotografo del Festival. E ha ricevuto il Leone d'Oro alla Carriera.



Nero anche l'abito dell'attrice statunitense Maggie Gyllenhaal, Presidente della Giuria del Festival di Venezia 2026. Stessa scelta anche per le supermodelle Stella Maxwell e Alessandra Ambrosio e l'attrice italiana Matilde Gioli. Fa eccezione il rosso dell'abito di Claire Foy. La conduttrice del Festival Greta Scarano ha optato per l'eleganza di un abito in velluto color Borgogna. L'attrice ha guidato la serata di apertura insieme a Nicolas Maupas.



Nel video sopra, il primo red carpet del Festival di Venezia 2026.