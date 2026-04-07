Vanessa Incontrada riceve un bacio sulla guancia dal figlio Isal | Instagram: @vanessa_incontrada

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini convoleranno a nozze a fine estate 2026, dopo 19 anni di relazione. A Verissimo Vanessa aveva anticipato i dettagli del matrimonio : "Ci sposeremo a fine estate. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita". Sul ritrovato equilibrio di coppia,

Isal è nato nel 2008 dalla relazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, imprenditore toscano con cui la conduttrice è legata dal 2007.

Vanessa Incontrada , 47 anni, pubblica sui social uno scatto in bianco e nero insieme al figlio Isal Laurini , che le dà un bacio sulla guancia. La conduttrice e attrice scrive: "Questa canzone la cantiamo sempre, sdraiati sul divano a tutto volume e cantando felici. È così bello condividerlo e divertirsi con te. Grazie Isal".

La coppia ha vissuto due anni di separazione, superati con un riavvicinamento che ha portato alla decisione di sposarsi. A Verissimo, Vanessa aveva raccontato quel periodo: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni".

Poi aveva aggiunto: "La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso. Mi sento appagata".