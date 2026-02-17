Vanessa Incontrada, il bacio del figlio Isal Laurini: "Te e io"

Vanessa Incontrada, la foto con il figlio

Vanessa Incontrada ha avuto Isal nel 2008 insieme al compagno e futuro marito Rossano Laurini, a cui è legata dal 2007. La coppia si sposerà nel 2026, dopo 19 anni di relazione e due di separazione. Ospite a Verissimo , l'attrice e conduttrice ha parlato del matrimonio : "Ci sposeremo a fine estate. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita".

Vanessa Incontrada, 47 anni, pubblica su Instagram una foto in bianco e tenero di un tenero momento madre e figlio. Nello scatto, si vede Isal Laurini - figlio della conduttrice e del compagno Rossano laurini - dare un bacio sulla guancia alla mamma. "Te e io", scrive con un cuore Vanessa Incontrada nella didascalia della pubblicazione social.

Vanessa Incontrada racconta la separazione e l'amore ritrovato con Rossano Laurini

Sempre a Verissimo, Vanessa Incontrada aveva parlato di un momento complicato vissuto con il compagno Rossano Laurini: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni".

Dopo un periodo di lontananza, la coppia ha deciso di dare una seconda possibilità al loro amore: "La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso. Mi sento appagata".