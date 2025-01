Vanessa Incontrada torna a parlare del suo rapporto con Rossano Laurini, suo compagno dal 2007. In un’intervista al Corriera della Sera, la conduttrice spiega che tra loro “c’è stato un po’ di mare mosso, un momento d’incomprensione che può capitare". Ma aggiunge: "Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo”.

Il rapporto con Rossano Laurini a Verissimo

La coppia ha un figlio, Isal, nato nel 2008. Nel 2022 la conduttrice e l’imprenditore toscano hanno vissuto un periodo di separazione, ma sono tornati insieme un anno dopo. Ospite a Verissimo insieme a Claudio Bisio, Vanessa Incontrada ha parlato della relazione con Rossano Laurini: “È un momento bello sia dal punto di vista lavorativo sia privato. Non è semplice che vadano tutte le cose bene. In questo momento io vivo tutto con grande felicità”.

Sempre a Verissimo, Vanessa Incontrada ha raccontato anche il suo rapporto con il figlio Isal. “Siamo molto simili, ci assomigliamo tanto. Ha preso da me, ha preso dal padre, ma di me ha preso tanto. Siamo molto legati”, ha spiegato in quell’occasione la conduttrice, che in questi giorni sta conducendo Zelig insieme a Claudio Bisio.