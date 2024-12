Valeria Rossi: "Da bambina sono stata vittima di abusi"

Valeria Rossi racconta a Verissimo un periodo doloroso della sua vita, segnato dal trauma dell'abuso che ha subito da bambina. "Gli abusi sono iniziati prima dei dieci anni perché intorno agli otto anni ho iniziato a soffrire di mutismo selettivo che è durato un anno e mezzo", ricorda la cantautrice, 55 anni, che aveva raccontato per la prima volta gli abusi subiti nel suo libro Come un cane bianco, in cui scriveva: "Lui ha una moglie, due bambini e una bella casa, se sua moglie avesse saputo che mi aveva molestato per tutta la mia infanzia e adolescenza fino a che non ero riuscita ad andarmene via di casa a diciotto anni, chissà, come avrebbe reagito?".

Sempre nel libro, aveva lasciato intendere che a un certo punto il padre avesse intuito cosa succedesse: "Mio padre mi disse, rimanendo sull’uscio della porta della mia camera, senza nemmeno entrare, tenendo la mano sulla maniglia pronto a chiudere la porta: 'Io non andrei a mettere in pericolo un matrimonio, una famiglia'".

A questo proposito, Valeria Rossi a Verissimo dice: "Noi siamo esuli dalla Libia. I miei genitori erano molto concentrati sulla sopravvivenza. Inoltre il comportamento omertoso faceva parte di una generazione per cui era più importante l'apparenza della realtà".

La rinascita della cantautrice è iniziata quando ha trovato il coraggio di condividere il suo dolore: "Al liceo mi sono confidata con una mia amica e dalla sua reazione ho capito che fosse una cosa grave. Quello ha segnato l'inizio della mia rinascita che poi dura tutta la vita perché sono cicatrici che ti porti nell'anima".

Sposata con il produttore Pietro Foresti e mamma di Miro, che oggi ha 15 anni, Valeria Rossi ha trovato grande forza nell'amore della sua famiglia: "Le grandi sofferenze possono rappresentare un bivio in cui devi scegliere tra la paura e l'amore, e io ho scelto l'amore".