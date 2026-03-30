Valeria Mazza, l'intervista in 100 secondi

Dai 36 anni d'amore con il marito Alejandro Gravier al rapporto con il tempo che passa: Valeria Mazza si è raccontata a Verissimo. "Da piccola sognavo la vita che sto vivendo oggi. Mi rende felice la famiglia. Ho sempre sognato un matrimonio lungo, dei figli", ha detto la supermodella e conduttrice, 54 anni.



Legata da 36 anni ad Alejandro Gravier - con cui ha avuto i figli Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) e Taína (2008) - della lunga storia d'amore con il marito, Valeria Mazza ha detto: "Non ho la ricetta, ma la pazienza aiuta e poi avere dei progetti di vita insieme. Con il tempo siamo cambiati entrambi, ma Alejandro continua a essere l'uomo dei miei sogni, magari più sicuro e più sereno di prima".



La supermodella e conduttrice ha affermato di guardare con serenità al tempo che passa: "Sento che il tempo passa non solo per lo specchio, ma per tutto quello che fai in questa vita: ciò che lasci, quello che sei. Io mi sento molto fortunata di tutto quello che ho vissuto. E oggi mi godo questo".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Valeria Mazza a Verissimo.



