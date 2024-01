Una donna forte e dal grande talento: Valeria Golino vi aspetta sabato 27 gennaio a Verissimo, dalle 16.30 su Canale 5

Nata a Napoli nel 1965, Valeria Golino, 58 anni, vanta una lunga carriera di attrice con film e prove attoriali che spaziano tra i generi più diversi. Nel 2013 ha esordito dietro la macchina da presa con il film Miele, presentato al Festival di Cannes.

Tra i film in cui ha recitato troviamo: Storia d'amore (grazie al quale è stata premiata con la Coppa Volpi al Festival di Venezia), Caos Calmo, Giulia non esce la sera, Il capitale umano, Il ragazzo invisibile, Per amor vostro, La scuola cattolica e Marcel.

Golino ha lavorato anche in film e serie di successo di produzione americana come: Rain man, Four Rooms, Hot Shots! e la serie The Morning Show.

Nel corso della sua carriera ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d'argento ed è stata premiata due volte con la Coppa Volpi per la miglior attrice al Festival del Cinema di Venezia.

Dal 2006 al 2016, Valeria Golino ha vissuto una storia d'amore con l'attore Riccardo Scamarcio, conosciuto sul set del film Texas. Golino tornerà a lavorare con l'ex compagno nel suo secondo film da regista, Euforia.