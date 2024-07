Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la storia d'amore

La coppia è in attesa della seconda figlia: ripercorriamo la loro storia d'amore

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano la seconda figlia. L'annuncio è arrivato sui social con una serie di foto in cui il pilota indossa il camice bianco da dottore, per giocare con il suo soprannome The Doctor.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti tra il 2016 e il 2017 quando lui correva in pista come pilota e lei era una delle ombrelline. Dopo circa un anno di frequentazione, a dicembre del 2017 hanno deciso di diventare una coppia.

Per amore, la modella, 30 anni, ha lasciato Milano per vivere insieme al campione, 45 anni, in provincia di Pesaro e Urbino. Ad agosto del 2021 hanno annunciato di aspettare la prima figlia. A marzo del 2022 è nata Giulietta Rossi.

"Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile. Correre in auto e in moto è più difficile, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello", aveva detto il campione in un'intervista.

Ora la famiglia sta per allargarsi ancora. “'È sicuramente una femmina Dottore!' La Franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina", hanno scritto sui social, annunciando la seconda gravidanza.

Nel video sopra, la storia d'amore di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello