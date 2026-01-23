Valentino, l’addio di Giancarlo Giammetti con uno scatto significativo

Nel giorno dei funerali di Valentino, arriva sui social il commiato di Giancarlo Giammetti al suo ex compagno e socio da una vita. L'imprenditore ha voluto salutare lo stilista con uno scatto degli interni della loro Fondazione, dove si è tenuta la camera ardente di Valentino. La foto raffigura il ritratto di Valentino realizzato da Andy Warhol e un'installazione con le celebri parole dello stilista: "I love beauty. It's not my fault (Amo la bellezza. Non è colpa mia ndr)".



"C'è una frase che lui ha detto ed è stampata qui mentre si sale. Credo che questa sia la parola più giusta per ricordarlo", ha spiegato Giancarlo Giammetti al Corriere della Sera, proprio a proposito delle parole pronunciate dallo stilista riguardo alla bellezza.



Valentino Garavani ha aperto la prima sartoria con il suo nome nel 1959 in via Condotti a Roma. Fondamentale in quella fase della sua carriera l’ingresso nella società del compagno Giancarlo Giammetti, studente di architettura. È iniziato così il loro sodalizio artistico e professionale, durato più di 60 anni. Un legame che ha saputo andare oltre anche alla fine della loro relazione, durata 12 anni.



"Forever (Per sempre ndr)": sono state le prime parole che Giancarlo Giammetti, 83 anni, ha condiviso sui social dopo la scomparsa di Valentino. La didascalia accompagna una foto ritratto di Valentino in bianco e nero.



