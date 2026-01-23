Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Il ricordo23 gennaio 2026

Valentino, l’addio di Giancarlo Giammetti con uno scatto significativo

Nel giorno dei funerali dello stilista, arriva sui social il commiato di Giancarlo Giammetti, ex compagno di Valentino e suo socio
Condividi:

Nel giorno dei funerali di Valentino, arriva sui social il commiato di Giancarlo Giammetti al suo ex compagno e socio da una vita. L'imprenditore ha voluto salutare lo stilista con uno scatto degli interni della loro Fondazione, dove si è tenuta la camera ardente di Valentino. La foto raffigura il ritratto di Valentino realizzato da Andy Warhol e un'installazione con le celebri parole dello stilista: "I love beauty. It's not my fault (Amo la bellezza. Non è colpa mia ndr)".


"C'è una frase che lui ha detto ed è stampata qui mentre si sale. Credo che questa sia la parola più giusta per ricordarlo", ha spiegato Giancarlo Giammetti al Corriere della Sera, proprio a proposito delle parole pronunciate dallo stilista riguardo alla bellezza.

Valentino Garavani ha aperto la prima sartoria con il suo nome nel 1959 in via Condotti a Roma. Fondamentale in quella fase della sua carriera l’ingresso nella società del compagno Giancarlo Giammetti, studente di architettura. È iniziato così il loro sodalizio artistico e professionale, durato più di 60 anni. Un legame che ha saputo andare oltre anche alla fine della loro relazione, durata 12 anni.

"Forever (Per sempre ndr)": sono state le prime parole che Giancarlo Giammetti, 83 anni, ha condiviso sui social dopo la scomparsa di Valentino. La didascalia accompagna una foto ritratto di Valentino in bianco e nero.

Nel video sotto, le parole delle star dopo la scomparsa di Valentino.

Leggi anche

Guarda anche