Tiziano Ferro confessa: “Non riesco a cantare, non riesco a fare musica”

Tiziano Ferro sta cercando di voltare pagina a tre mesi dal divorzio dal marito Victor Allen.

Il cantante il giorno di Natale ha condiviso sui social un video in cui ha confessato di avere un blocco come artista. “Il Natale della ricostruzione”, ha scritto Tiziano Ferro a corredo del filmato, nel quale racconta: "So che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma questo è un anno un po’ particolare, ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere e a fare musica”.

“Pochi giorni fa ho registrato una performance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po’ e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che li devo rispettare”, ha spiegato il cantante.

“Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che con l’anno nuovo arriveranno cose nuove, che spero di fare con voi. Il 2023 è stato un anno speciale e molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi, dal momento che ci sono tante persone che soffrono. Non sono triste ma positivo, perché la mia famiglia è qua, siete voi e sono i miei bambini: è semplicemente un Natale diverso”, ha proseguito il cantante, parlando anche dei figli Margherita e Andres.

“Ricorderò questo Natale perché per una volta non abbiamo cantato più insieme, ma questo farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a farlo. Vi voglio bene, perché mi siete stati vicini e perché siete vicini ai miei piccoli. So che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi. Grazie per la vostra pazienza, la comprensione e il supporto. Non vorrei altre persone al mio fianco in questo viaggio folle”, ha concluso Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro: "Affrontare un divorzio non è mai bello"

A ottobre Tiziano Ferro aveva parlato per la prima volta dei motivi della separazione da Victor Allen, con il quale si era sposato a giugno del 2019 a Los Angeles. "Appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il bene dei figli, ma creando in realtà solo scompensi. Affrontare un divorzio non è mai bello, ma il mio è capitato con una tempistica tremenda", aveva raccontato in un’intervista il cantante.

“Avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Io e Victor ci siamo rivolti a degli specialisti affinché ci aiutassero coi bambini e la prima e unica cosa che ci hanno detto è stata di tenerli lontani dai conflitti”, aveva spiegato Tiziano Ferro, che aveva cercato di superare questo momento difficile anche dedicandosi allo sport.

Tiziano Ferro e l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Ospite un anno fa a Verissimo, Tiziano Ferro aveva condiviso l'amore per i figli Margherita e Andres.

"Io ho sempre sentito il senso paterno. È come se fossi nato per fare il papà, anche se ho vissuto gran parte della mia vita con l'idea che per me non fosse possibile diventarlo. Quando li ho presi in braccio la prima volta, non ho avuto un attimo di esitazione; è come se sapessi già cosa fare", aveva raccontato il cantante.