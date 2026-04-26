Tina Cipollari e il figlio Francesco, l'intervista in 100 secondi

Dalla fine del matrimonio con Kikò Nalli all'amore oggi: Tina Cipollari si è raccontata a Verissimo e ha presentato il secondo figlio Francesco.



"Pensavo fosse più complicato. La decisione di separarci, in cuor nostro, l'avevamo già presa, ma nessuno dei due aveva il coraggio di dirlo. Poi una sera ci siamo guardati, eravamo a tavola da soli, e abbiamo deciso di interrompere il matrimonio. Ci siamo promessi che non saremmo mai mancati ai nostri doveri di genitori. Abbiamo trovato subito un equilibrio, Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche a casa", ha raccontato la storica opinionista di Uomini e Donne, 60 anni, a proposito della separazione dall'hairstylist, con cui ha avuto tre figli.

Ospite con lei il secondogenito Francesco, che dell'eventualità che la mamma possa avere un nuovo compagno ha detto: "I miei fratelli sono sempre un po' più gelosi, mentre io tifo per lei. Anche lei, però, ci deve pensare due volte prima di presentarci qualcuno".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Tina Cipollari con il figlio Francesco.