The Kolors

I The Kolors sono un gruppo musicale fondato nel 2009 e composto da Antonio "Stash" Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli.

Hanno iniziato a farsi notare suonando nei locali milanesi e producendo il loro primo inedito I Don't Give A Funk nel 2011. Hanno aperto concerti per artisti come Paolo Nutini, Gossip e Hurts. Il loro debutto discografico è avvenuto nel 2014 con l'album I Want, ma è stato il 2015 che li ha portati alla ribalta con la vittoria alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e l'uscita del singolo Everytime, incluso nel loro secondo album Out, certificato quattro volte disco di platino.

La band ha pubblicato tre album in studio: I Want (2014), Out (2015) e You (2017). Nel 2018 hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), la loro prima canzone interamente in italiano. Nel 2023 hanno raggiunto la vetta della classifica italiana con il singolo Italodisco. A Verissimo, Stash aveva dichiarato: "Nel nostro percorso ci sarà per sempre un prima e un dopo Italodisco".