Thais Wiggers, il rapporto con Teo Mammucari: "Il dialogo è sempre difficile"

Thais Wiggers, ospite a Verissimo insieme all'amica Juliana Moreira, parla del rapporto con l'ex compagno Teo Mammucari, a cui è stata legata dal 2006 al 2009 e con cui ha avuto la figlia Julia, che oggi ha 16 anni.

"Per 18 anni il dialogo è stato difficile ed è ancora così. Per ora non è cambiato nulla", afferma Thais Wiggers riferendosi alla sua recente intervista a Verissimo in cui ha detto: " Tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare - senza successo - da 18 anni". L'amicizia tra Thais Wiggers, 39 anni, e Juliana Moreira, 42 anni, va avanti da 20 anni. Negli anni della relazione tra Thais Wiggers e Teo Mammucari, Juliana Moreira lavorava proprio con il conduttore. Di quel periodo, Juliana Moreira ricorda: "Quando litigavano, ero l'amica quella in mezzo che cercava di riportare la pace, poi ho detto basta".