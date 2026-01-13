Thais Wiggers

"Inizierò il mio anno così, con il piede destro 'bionico'! - aveva scritto il 3 gennaio Thais Wiggers nel condividere suoi social alcuni scatti dall'ospedale - Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale , mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. È andato tutto benissimo. Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che sembra più uno stivale di Louboutin!". La modella e mamma di Julia - nata nel 2008 dalla relazione con l'ex Teo Mammucari - ha continuato il post scrivendo: "Come ogni donna indipendente non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale ma frenetica, riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi)".

Thais Wiggers si racconta a Verissimo

L'amore per Julia e il rapporto con l'ex compagno sono stati al centro dell'intervista rilasciata da Thais Wiggers a Verissimo a dicembre 2024. "Noi ci siamo innamorati, c'era tanta passione. Siamo due persone dal carattere forte, senza mezze misure, ed è stata una storia turbolenta - aveva ricostruito la modella con Silvia Toffanin, arrivando poi alla fine della storia d'amore - Eravamo ancora innamorati, ma per il bene di nostra figlia dovevamo prendere strade diverse. Quando ci siamo lasciati io avevo 24 anni e Julia aveva un anno e mezzo".



A proposito della figlia, Thais Wiggers aveva detto: "Voglio che lei voli, perché lei è super artistica, femminile, con una voce bella. Le auguro di volare altissimo, perché so che può ed è capace".