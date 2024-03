Terra amara, Fikret è ferito ma non è morto - L'anticipazione

Dopo che Fikret, uno dei protagonisti di Terra amara, è rimasto ferito durante uno scontro a fuoco a Beirut, i fan della serie si sono preoccupati per le sorti del personaggio.

Da un'anticipazione, mostrata in anteprima a Verissimo, si evince però che Fikret non abbia perso la vita nello scontro, ma che sia rimasto gravemente ferito.

Nelle immagini si vede infatti Hakan Gümüşoğlu (noto anche come Mehmet Kara) soccorrere Fikret con l'aiuto di Cetin e caricarlo in auto per portarlo in ospedale.

"Sto bene, non preoccuparti sto bene", dice Fikret, gravemente ferito, ma ancora vivo, anche se bisognerà attendere la prossima puntata, in programma nel pomeriggio di lunedì 4 marzo su Canale 5, per capire se Fikret riuscirà a essere soccorso in tempo o arriverà in ospedale troppo tardi.

Cosa è successo a Fikret in Terra amara

Durante la puntata di Terra amara in onda sabato 2 marzo su Canale 5, Zuleyha aveva manifestato grande preoccupazione per le sorti di Fikret e Cetin, che erano andati a Beirut per scoprire la vera identità proprio di Hakan-Mehmet, ritrovandosi così coinvolti nella guerra che nel frattempo era scoppiata in Libano. Mentre la donna, da Çukurova, ha tentato in tutti i modi di farli evacuare - rivolgendosi anche allo stesso Hakan-Mehmet, i due hanno provato a mettersi in salvo cercando di raggiungere l'ambasciata. Durante il tragitto, però, sono rimasti coinvolti in uno scontro a fuoco in cui Fikret è rimasto ferito. Negli stessi attimi è arrivato anche Hakan-Mehmet, che nel frattempo è riuscito a entrare nella città, rintracciare i due uomini e soccorrere Fikret.