Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 2 marzo, Vahap, su richiesta di Hakan, si mette sulle tracce di Bayram e assiste di nascosto al suo omicidio. Zuleyha contatta il Ministero per evacuare Fikret e Cetin, bloccati in Libano dove è in corso la guerra civile e si rivolge anche ad Hakan. Abdulkadir si riavvicina a Vahap che cerca qualcosa ma trova un biglietto di Fikret che lo manda su tutte le furie. Sermin al ristorante con le amiche vanta un prossimo matrimonio con Colak ma quando vede arrivare sua figlia Betul accompagnata da Colak cade nello sconforto. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

