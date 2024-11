Sabato 9 novembre a Verissimo la storia di una donna che ha sempre creduto nell’amore e che oggi è riuscita a costruirsi una bellissima famiglia: sarà ospite Teresanna Pugliese, da pochissimo diventata mamma per la seconda volta.

Chi è Teresanna Pugliese, dall'infanzia difficile alla tv

Nata a Napoli nel 1987, Teresanna Pugliese è diventata nota nel 2009 quando ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice, poi come tronista e, infine, di nuovo come corteggiatrice di Francesco Monte. La loro storia, seppur breve, aveva appassionato i fan tanto da rendere la coppia una delle più iconiche del dating show.

Nel 2017 Teresanna Pugliese ha debuttato a teatro con lo spettacolo Una pazza vacanza di Ernesto Estatico. Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello Vip, arrivando fino alla semifinale. Oggi è influencer - da un milione di follower su Instagram - e imprenditrice del suo marchio di abbigliamento. Figlia dell'attrice Paola Liguori, Teresanna Pugliese, durante l'esperienza nel reality, aveva parlato della sua infanzia difficile: " Mia madre si innamorò della persona sbagliata, ebbero 4 figli e questo l'ha condizionata per tutta la vita. Mio padre era una persona non lucida, le ha fatto del male e avrebbe potuto farlo anche a noi. Lei decise di scappare, lì è una questione di salvarsi. Io avevo 4 anni. I primi anni furono terribili".

Teresanna Pugliese, la maternità e le difficoltà della seconda gravidanza

Nel 2015 Teresanna Pugliese è diventata mamma per la prima volta di Francesco, nato dall'amore con Giovanni Gentile, che ha sposato nel 2018. Ad aprile del 2024 ha annunciato di aspettare il secondo figlio. Quella del secondogenito non è stata una gravidanza semplice per l'influencer, che sui social aveva spiegato: "È una gravidanza spontanea, arrivata dopo nove anni. Ho fatto il test senza aspettative, invece è risultato subito positivo. Sono rimasta immobile per qualche secondo in un turbinio di emozioni e pensieri. Ho nascosto il test perché volevo esserne sicura prima di dirlo a Giò".

"Ho prenotato la visita con il medico numero 1: ho fatto la visita ed è risultato che fossi incinta. Ho fatto poi l’esame delle Beta hCG, che però sono risultate altissime. Il medico si è spaventato, mi ha telefonato e ha affermato che secondo lui era una gravidanza extrauterina da operare d’urgenza. È iniziato l’inferno - aveva raccontato Teresanna, che aveva deciso allora di chiedere un secondo parere a un altro medico -. Sono andata a casa e sono caduta nello sconforto più totale. Ho chiesto un secondo parere al medico numero 2 che è rimasto sconvolto. Secondo lui non era una gravidanza extrauterina, ma un aborto in corso. Sono tornata dal dottore numero 1 che a quel punto ha escluso la gravidanza extrauterina, ma ha affermato che si trattasse di un 'uovo chiaro', cioè che non ci fosse vita. Mi spiegò che, se non lo avessi espulso in tempo, avrei rischiato di perdere la vita per un'emorragia interna". Il medico consigliò a Teresanna di assumere la pillola abortiva, ma lei si rifiutò.

"Sono uscita dalla visita con il terrore di poter morire per l’emorragia interna. Sono andata subito dal dottore numero 2 secondo cui la gravidanza si stava mettendo a posto, poteva essere salvata", aveva aggiunto l'influencer che è arrivata a rivolgersi a un terzo medico: "È un medico che conoscevo da tempo, esperto di fertilità. Mi ha visitata e ha detto: 'A me non piace questa gravidanza, c’è qualcosa che non va, secondo me la perderai naturalmente perché quello che non funziona il corpo lo butta fuori naturalmente'". Teresanna Pugliese si era convinta ormai che avrebbe abortito in pochi giorni. Ha aspettato, senza che succedesse nulla, ed è tornata poi dal terzo medico: "M i ha visitata di nuovo e si è stupito. Ha chiamato un collega, quindi un quarto medico". La gravidanza di Teresanna si era messa a posto naturalmente: "Secondo il dottore numero 4 potrebbe essere una gravidanza partita un po' più tardi oppure potrebbe essere stata una gravidanza gemellare e che, in quei giorni di confusione, io abbia perso uno dei gemelli, avendo una storia familiare di gravidanze gemellari". Il 24 settembre è nato il suo secondogenito Gioele.