Teresanna Pugliese aspetta il secondo figlio: "Per i medici dovevo abortire, ho scelto di rischiare la vita"

L'ex protagonista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, racconta sui social la sua seconda gravidanza, arrivata a nove anni dalla prima: "Per i medici potevo morire per un'emorragia interna"

Teresanna Pugliese ha annunciato da poco di essere in attesa del secondo figlio, arrivato a distanza di nove anni dal primo. L'ex protagonista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip racconta sui social che l'inizio di questa seconda gravidanza non è stato semplice per lei.

"È una gravidanza spontanea, arrivata dopo nove anni", spiega Teresanna Pugliese in due lunghi video su Instagram. "A gennaio ho avuto un ritardo e un’amica ha insistito per farmi fare il test. Ho fatto il test senza aspettative, invece è risultato subito positivo. Sono rimasta immobile per qualche secondo in un turbinio di emozioni e pensieri. Ho nascosto il test perché volevo esserne sicura prima di dirlo a Giò", continua il racconto, riferendosi al marito Giovanni Gentile, con cui ha avuto il primo figlio Francesco.

"Ho prenotato la visita con il medico numero 1: ho fatto la visita ed è risultato che fossi incinta. Ho fatto poi l’esame delle Beta hCG, che però sono risultate altissime. Il medico si è spaventato, mi ha telefonato e ha affermato che secondo lui era una gravidanza extrauterina da operare d’urgenza. È iniziato l’inferno - spiega Teresanna, che decide allora di chiedere un secondo parere a un altro medico -. Sono andata a casa e sono caduta nello sconforto più totale. Ho chiesto un secondo parere al medico numero 2 che è rimasto sconvolto. Secondo lui non era una gravidanza extrauterina, ma un aborto in corso".

Pochi giorni dopo, l'ex protagonista di Uomini e Donne torna a fare nuove visite per capire lo stato della gravidanza: "Sono tornata dal dottore numero 1 che a quel punto ha escluso la gravidanza extrauterina, ma ha affermato che si trattasse di un 'uovo chiaro', cioè che non ci fosse vita". Il medico consiglia a Teresanna di assumere una pillola per espellere l'ovulo fecondato: "Mi spiegò che, se non lo avessi espulso in tempo, avrei rischiato di perdere la vita per un'emorragia interna".

Consigliata anche dalla madre per non rischiare, Teresanna decide però di aspettare: "Sono uscita dalla visita con il terrore di poter morire per l’emorragia interna. Sono andata subito dal dottore numero 2". Il secondo medico però è di parere totalmente diverso al primo: "Secondo lui la gravidanza si stava mettendo a posto, poteva essere salvata".

I pareri contrastanti spingono Teresanna Pugliese a rivolgersi a un terzo dottore: "È un medico che conoscevo da tempo, esperto di fertilità. Mi ha visitata e ha detto: 'A me non piace questa gravidanza, c’è qualcosa che non va, secondo me la perderai naturalmente perché quello che non funziona il corpo lo butta fuori naturalmente'". A quel punto l'ex corteggiatrice e tronista decide di aspettare, sicura che avrebbe abortito di lì a poco. Trascorsi alcuni giorni, torna per una nuova visita: "Il dottore numero 3 mi ha visitata di nuovo e si è stupito. Ha chiamato un collega, quindi un quarto medico". La gravidanza di Teresanna si era messa a posto naturalmente: "Secondo il dottore numero 4 potrebbe essere una gravidanza partita un po' più tardi oppure potrebbe essere stata una gravidanza gemellare e che, in quei giorni di confusione, io abbia perso uno dei gemelli, avendo una storia familiare di gravidanze gemellari".

Infine, Teresanna Pugliese lancia un messaggio a chi, come lei, desidera un figlio: "Se io quel giorno avessi preso la pillola, oggi non sarei incinta. Anche i medici possono sbagliare. Se, dentro di voi, avete la fortuna di sentire la voce interiore, ascoltatela, non fatevi condizionare da nessuno".