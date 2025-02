"Siamo persone semplici". Teresa Langella si sfoga sui social con i propri follower. L'influencer ha condiviso delle storie in cui ha parlato degli attacchi contro di lei da parte di alcuni utenti che hanno criticato il suo stile di vita, in particolare per quanto riguarda i viaggi.

"In questi anni ho letto di tutto ed è giusto che dica la mia e perché no, che mi tolga anche qualche sassolino dalle scarpe", ha scritto Langella in alcune storie pubblicate sul suo profilo. Poi, ha voluto parlare direttamente a coloro che le chiedevano chi, tra lei e il fidanzato Andrea Dal Corso, fosse più ricco: "Qui nessuno dei due è ricco - ha detto in prima persona l'ex protagonista di Uomini e Donne - , ma siamo ricchi dentro e questo vale tutto l'oro del mondo!".

Langella ha poi voluto aggiungere un'ulteriore precisazione: "Nessuno di noi viene da una famiglia benestante - ha spiegato riferendosi a lei e al marito -, mi mantengo da sola e sì, esistono anche le donne indipendenti". La storia poi continua con un messaggio molto chiaro: "Siamo persone semplici - ha scritto ancora l'influencer -, in questi anni le persone si sono costruite dei castelli ma noi siamo felici così". Infine un commento sugli hater, che in questi anni non hanno perso occasione per criticare i suoi viaggi e il suo stile di vita: "Non vi condivido nemmeno le cattiverie che sto subendo da più di sette anni, l'ultima da una donna e questo mi ferisce ancora di più".

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dal matrimonio alla luna di miele

Ospiti a Verissimo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano annunciato la data del loro matrimonio. La coppia, nata nel programma di Maria De Filippi, è convolata a nozze lo scorso 14 settembre, e proprio ai loro follower avevano svelato le mete della loro luna di miele: "Non vediamo l’ora di condividere anche con voi molti di questi irripetibili momenti! Ci aspetta un viaggio lungo che parte dalle Maldive, passa per il Giappone e arriva in Sudafrica!".

La coppia non ha mai nascosto la propria passione per i viaggi: "Sono un appassionato, ci ho messo sei mesi per programmare il viaggio di nozze", aveva raccontato Andrea Dal Corso, 37 anni, a Verissimo. La coppia, inoltre, aveva rivissuto insieme a Silvia Toffanin le immagini e i filmati del loro matrimonio: "Volevamo fermare il tempo - avevano raccontato -. Anche se io so trattenere le emozioni, avevo dentro un vortice. Ho provato a immaginare tante volte quel giorno, ma viverlo è tutt'altra storia. Quando ho visto entrare Teresa in chiesa, non riuscivo a fermare le lacrime", aveva detto emozionato Dal Corso.