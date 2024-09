Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo il matrimonio: "Il viaggio di nozze sarà tra Giappone e Sudafrica"

Teresa Langella e Andrea Dal Corso rivivono a Verissimo le immagini del loro matrimonio, condividendo le emozioni del grande giorno.

"Volevamo fermare il tempo. Anche se io so trattenere le emozioni, avevo dentro un vortice. Ho provato a immaginare tante volte quel giorno, ma viverlo è tutt'altra storia. Quando ho visto entrare Teresa in chiesa, non riuscivo a fermare le lacrime", racconta Andrea Dal Corso, 37 anni. "L'ingresso in chiesa è stato il momento più bello, è stata un'emozione unica", aggiunge Teresa Langella, 32 anni.

La coppia sta per partire per il viaggio di nozze. "Sono un appassionato di viaggi e ci ho messo sei mesi per programmare il viaggio di nozze: faremo un tour del Giappone e poi andremo anche in Sudafrica", rivela Andrea Dal Corso.

Alla domanda se vorrebbero allargare la famiglia, rispondono: "Sì lo desideriamo, ma con i nostri tempi".