Teresa Langella e la prova dell'abito da sposa

Teresa Langella, che a breve convolerà a nozze con Andrea Dal Corso, ha condiviso su Instagram un video in cui prova l'abito da sposa.

"Fin da piccola sono cresciuta con il sogno di indossare l'abito da sposa e adesso che è tutto così reale quasi fatico a crederci! Quanta verità in una sola frase: Sarà l’abito a scegliere te, così mi dicevano tutti ed è successo esattamente questo... un'emozione dalla testa ai piedi", ha scritto a corredo del filmato l'influencer,

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi rivolto un pensiero anche ai suoi genitori: "Sta per succedere babbo e mamma, sto per sposare l'uomo della mia vita e tu papà sei pronto ad accompagnarmi all'altare?"

"Non riesco più a scrivere, sono molto emozionata ma vi chiedo una cosa: Terry sirena o abito ampio? Come mi immaginate?", ha poi chiesto ai suoi follower Teresa Langella, che a maggio ha ricevuto il sacramento della cresima e il suo padrino è stato il futuro marito.

"Andrea Dal Corso, hai reso questo giorno ancora più speciale", aveva scritto in quell'occasione su Instagram l'influencer, che aveva scoperto solo poco tempo prima che per celebrare il rito nuziale in chiesa fosse necessario aver ricevuto la cresima.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Verissimo: "Ci sposeremo il 14 settembre"

Ospiti a maggio a Verissimo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano svelato la data del loro matrimonio e avevano parlato delle future nozze.

"Ci sposeremo il 14 settembre 2024 e siamo nel mezzo dei preparativi", aveva detto la coppia, nata cinque anni fa a Uomini e Donne. "Io mi sto emozionando solo nell'annunciare la data: vivo le emozioni sempre al massimo ed è Andrea che in genere mi deve calmare", aveva aggiunto Teresa Langella. Parlando dei preparativi del matrimonio, la coppia aveva detto: "Anche le nostre famiglie sono molto emozionate al pensiero del nostro matrimonio".

L'ex corteggiatore aveva scritto una dolce lettera alla futura moglie: "Ti voglio sposare per questi motivi principali: perché sei la persona più umile e più bella dentro che io conosca, perché hai una famiglia speciale che adoro. Voglio sposarti perché mi fai sentire al sicuro e perché so per certo che un giorno sarai una madre fantastica, perché siamo il simile nel dissimile, perché mi completi e perché prendermi cura di te mi riempie come uomo".

"Non farti paranoie sull'abito da sposa, perché a me basta vederti indossare quello sguardo", erano state le romantiche parole di Andrea Dal Corso.