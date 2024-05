Teresa Langella ha ricevuto la cresima: il suo padrino è Andrea Dal Corso

Instagram: @teresalangella___

"Mi sono cresimata!". Teresa Langella ha ricevuto il sacramento della cresima e ha condiviso i momenti su Instagram. L'influencer è rimasta però senza padrino poiché il suo parente non ha potuto partecipare, quindi il suo fidanzato Andrea Dal Corso ne ha assunto il ruolo: "Non potendo avere accanto il mio padrino, oggi c'eri tu. Andrea Dal Corso, hai reso questo giorno ancora più speciale", ha scritto su Instagram, mostrando i fiori del futuro marito all'uscita dalla chiesa.

L'ex tronista di Uomini e Donne, con un sorriso radioso, ora ha tutte le carte in regola per celebrare il matrimonio: "È vero che sono un disastro, ma non potevo ricordarmi di un momento così importante a quattro mesi dal matrimonio". Si sposeranno alla fine di quest'estate sulla Costiera Amalfitana.

Teresa Langella ha scoperto solo di recente che per celebrare il rito nuziale in chiesa è necessario aver ricevuto la cresima: "Io che mi sono ricordata di dovermi sposare ma non ho la cresima. A voi risulta che senza la cresima non si possa sposare? C'è chi dice sì e chi dice no...", aveva scritto nelle sue storie su Instagram nei giorni precedenti.

A settembre, Teresa Langella aveva parlato delle imminenti nozze con Andrea Dal Corso: "Devo ancora confermare la location e, basandomi su quella, stabilirò la data precisa. Tuttavia, sposarmi in Costiera è il mio sogno", aveva dichiarato l'influencer in un'intervista.

Teresa Langella e il primo incontro con Andrea Dal Corso

In un'intervista, Teresa Langella aveva raccontato del primo incontro con Andrea Dal Corso a Temptation Island nel 2018, quando entrambi erano tentatori: "Questa storia mi ha fatto venire i brividi. All'inizio di Temptation Island, incrociai lo sguardo di Andrea e ricordo che mi colpì il cuore. Poi non ci siamo più incontrati".

I due si erano successivamente reincontrati a Uomini e Donne: "Quando lo vidi in studio, rimasi senza parole. Durante il nostro percorso, lo mettevo costantemente alla prova, ma non riuscivo a conoscerlo completamente. Dopo il suo rifiuto, iniziò il mio incubo", aveva detto l'influencer.

Poi fu Andrea a cercare Teresa al di fuori del programma: "Mi ha colpita quando inviò una lettera a mio padre e si presentò al cancello di casa mia. Lì capii che non stava scherzando e decisi di credere in lui. Oggi, quando ne parliamo, mi confessa che si sentiva stretto in quella situazione. Ha un cuore grande, è una persona buona, queste sono le qualità di cui mi sono innamorata".

Teresa Langella e Andrea Dal Corso parlano della proposta di matrimonio a Verissimo

Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano condiviso a Verissimo le emozioni dopo la romantica proposta di matrimonio, arrivata durante un viaggio alle Seychelles.

"Mi ha chiesto di sposarlo nel giorno del mio compleanno, quindi quando siamo saliti sull'elicottero pensavo che quella fosse già la sorpresa, che volesse farmi vedere l'isola dall'alto. Invece poi ho letto la proposta. Non me lo aspettavo", aveva detto Teresa Langella.

Andrea Dal Corso, invece, aveva raccontato: "Mi sono impegnato anche perché dovevo recuperare un no nazionale. Ho tirato fuori un po' di creatività". Prima di chiedere la mano di Teresa, Andrea aveva chiesto il permesso al papà della futura sposa: "Cinque minuti prima che arrivasse l'elicottero, ho pensato che non avevo chiesto il permesso al papà. Allora gli ho mandato un messaggio, solo che non prendeva la rete del cellulare. Alla fine mi aveva risposto che ne sarebbe stato felicissimo".