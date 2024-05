Teresa Langella e Andrea Dal Corso ospiti a Verissimo

Il loro legame si è rafforzato giorno dopo giorno e presto si giureranno amore eterno: Teresa Langella e Andrea Dal Corso saranno ospiti a Verissimo sabato 11 maggio alle 16.30 su Canale5.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e tra pochi mesi sono pronti a dire sì. La proposta di matrimonio era arrivata durante un loro soggiorno alle Seychelles. Andrea aveva accompagnato Teresa su una spiaggia con un elicottero: "Io ti vedo come la madre dei miei figli e ti vorrei al mio fianco per tutta la vita", ha detto prima che i due arrivassero su una spiaggia in cui c'era scritto sulla sabbia: "Terry mi vuoi sposare?". Recentemente, Teresa ha ricevuto il sacramento della cresima, necessario per poter celebrare il matrimonio in chiesa: "Non potendo avere accanto il mio padrino, oggi c'eri tu. Andrea Dal Corso, hai reso questo giorno ancora più speciale", aveva scritto nelle storie Instagram.