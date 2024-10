Teresa Langella e Andrea Dal Corso partono per il viaggio di nozze

Instagram: @teresalangella___

"Che il viaggio di nozze abbia inizio". Teresa Langella e Andrea Dal Corso annunciano la partenza per la loro luna di miele. La coppia ha pubblicato sui social alcune foto del viaggio in aereo con destinazione Maldive.

"Aspettavamo di partire come due bimbi che aspettano di aprire i regali il giorno di Natale, perché saremo solo Io&Te, in giro per il mondo proprio come ci eravamo promessi, ricordi?", scrive l'ex tronista di Uomini e Donne, 32 anni, su Instagram. I novelli sposi, che hanno celebrato il matrimonio lo scorso 14 settembre, promettono di non lasciare soli i loro fan durante il loro viaggio di nozze: "Non vediamo l’ora di condividere anche con voi molti di questi irripetibili momenti! Ci aspetta un viaggio lungo che parte dalle Maldive, arriva in Giappone fino al Sudafrica. Si parte!".

"Sono un appassionato di viaggi e ci ho messo sei mesi per programmare il viaggio di nozze", aveva raccontato Andrea Dal Corso, 37 anni, a Verissimo. Ospiti entrambi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano rivissuto le immagini del loro matrimonio: "Volevamo fermare il tempo. Anche se io so trattenere le emozioni, avevo dentro un vortice. Ho provato a immaginare tante volte quel giorno, ma viverlo è tutt'altra storia. Quando ho visto entrare Teresa in chiesa, non riuscivo a fermare le lacrime", aveva raccontato Dal Corso. "L'ingresso in chiesa è stato il momento più bello, è stata un'emozione unica", aveva aggiunto Langella, 32 anni.