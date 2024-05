Stefano Tacconi festeggia il compleanno con la sua famiglia

Instagram: @laura_speranza70

Stefano Tacconi il 13 maggio ha compiuto 67 anni e ha festeggiato questa data importante con la moglie Laura Speranza e i loro figli.

"Buon compleanno a te, che sei l'uomo più forte che conosca", ha scritto l'ex modella, aggiungendo due cuori a uno scatto davanti alla torta di compleanno con il marito, con il quale ha avuto quattro figli: Andrea, Virginia, Vittoria e Alberto.

"Tanti auguri al mio super papà, ti amo", ha scritto, invece, Virginia nelle sue storie su Instagram a corredo di un'altra foto dei festeggiamenti.

Stefano Tacconi con la sua famiglia a Verissimo

Stefano Tacconi - che ad aprile del 2022 è stato colpito da un aneurisma cerebrale -ospite a Verissimo con la moglie e i figli Andrea, Virginia e Vittoria, aveva parlato della sua lotta contro la malattia.

"Averlo a casa ora è un miracolo, non ci possiamo ancora credere", aveva detto Laura Speranza - che è convolata a nozze con l'ex portiere nel 2011, dopo 18 anni di convivenza - e Stefano Tacconi aveva aggiunto: "I miei figli sono la mia forza".

Vittoria aveva raccontato: "Papà ci ha fatto prendere uno spavento, ma noi siamo rimasti sempre uniti". "Ci siamo trasferiti a San Giovanni Rotondo, dove papà faceva la fisioterapia. Non lo abbiamo lasciato per quattro mesi", aveva aggiunto Andrea, 28 anni.

La lettera dei figli di Stefano Tacconi al padre

I figli di Stefano Tacconi avevano scritto una toccante lettera al padre: "Ciao papà, che bello poter essere qui tutti insieme. Ricordo la corsa in ospedale, le infinite preghiere e poi vederti lì inerme, attaccato a mille tubi. Eravamo terrorizzati, la notte non dormivamo. Tu hai avuto la forza di un leone, non ti sei mai abbattuto, anche quando hai dovuto imparare come un bambino a respirare, mangiare e camminare".

"Papà, tu sei il nostro pilastro, la nostra priorità, il nostro orgoglio più grande e punto fermo, e non importa quanto ancora sia lunga la salita, noi saremo sempre al tuo fianco. I nostri primi passi sono stati gioia per te e ora i tuoi progressi sono gioia per noi. Adesso è dolore ma poi ti giuro che sarà rinascita", aveva continuato Virginia.

"Non sono un padre possessivo, lascio i miei figli liberi di decidere", aveva aggiunto Stefano Tacconi, che a Verissimo aveva mostrato i suoi progressi: "Mi sono svegliato una mattina e ho detto: Via la carrozzina, via le stampelle, e mi sono impegnato per ricominciare a camminare", aveva detto l'ex portiere, che aveva spiegato: "La riabilitazione è dura; da sportivo ero abituato agli sforzi, ma faccio veramente fatica".

E a proposito dell'ischemia cerebrale, in seguito alla quale aveva subito un delicato intervento, aveva raccontato: "Dei segnali c'erano stati, ho tirato troppo la corda. Avrei dovuto essere il medico di me stesso, ma ormai è andata così. Siamo qua, quindi è andata bene".