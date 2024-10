Stefano Oradei, la dedica a Manila Nazzaro per il compleanno

Instagram: @stefanooradei

Stefano Oradei dedica un romantico messaggio di auguri su Instagram alla moglie Manila Nazzaro, che il 10 ottobre compie 47 anni: "Sei Poesia. Sei Gioia. Sei Passione… Sei Entusiasmo. Sei Vita", scrive il ballerino nella didascalia di un carosello che ritrae la coppia in alcuni romantici momenti insieme.

"Un anno fa festeggiavamo il nostro amore, il tuo compleanno e l’annuncio del nostro matrimonio", continua Oradei, "Oggi, 10-10-24, festeggiamo il tuo compleanno, moglie mia, il primo da sposati ed è indescrivibile la felicità che mi doni ogni giorno".

La dedica si conclude con una dichiarazione d'amore, che condivide con i figli di lei, Francesco e Nicolas: "Ti amo… Ti amiamo io, Chicco e Nicolas… Sei il nostro sogno ogni secondo delle nostre giornate. Buon compleanno vita mia".

Manila Nazzaro e Stefano Oradei mostrano a Verissimo le immagini del loro matrimonio

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ospiti a Verissimo, avevano condiviso le emozioni del loro matrimonio: "Stiamo ancora vivendo in una favola". La proposta è arrivata dopo pochi mesi di frequentazione: "È stato travolgente. Nessuno può sapere come sarà il futuro, ma la cosa più sbagliata era non viverci le emozioni del presente".

Manila Nazzaro, 47 anni, e Stefano Oradei, 40 anni, avevano rivelato anche i loro sogni per il futuro: "Il sogno più grande sarebbe allargare la famiglia, se Dio vorrà, se la vita ci darà questo dono".